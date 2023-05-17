В платье с пайетками и глубоким декольте: Наоми Кэмпбелл в эффектном образе появилась на Каннском кинофестивале

52-летняя модель подчеркнула стройную фигуру нарядом цвета металлик.
Наоми Кэмпбелл посетила открытие 76-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье.
Модель появилась на красной дорожке в эффектном аутфите. На ней было серебряное платье до пола, расшитое пайетками, с глубоким декольте от бренда Celine.
Образ модель дополнила украшениями от Chopard, солнцезащитными очками в белой оправе и металлическим клатчем цвета. Идеально ровная укладка и молочный маникюр завершили лук Наоми.
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