В платье с пайетками и глубоким декольте: звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" в вечернем аутфите появилась на вечеринке

Рэйчел Броснахэн в вечернем наряде похвасталась и стройной фигурой, и сексуальным бюстом.
Звезда сериала "Удивительная миссис Мэйзел" – Рэйчел Броснахэн – посетила вечеринку по случаю запуска коллаборации бренда Ким Кардашьян Skims из Swarovski.
Для ивента актриса выбрала красивый вечерний лук. На ней было черное обтягивающее платье с пайетками от бренда Rasario, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Главным акцентом в ее образе было глубокое и сексуальное декольте.
Шею Рэйчел украсила колье с большими камнями и цепочкой с камнями, которая пикантно легла между ее грудей. В ушах и на руках у нее были украшения из этого самого комплекта.
Броснахэн сделала идеально ровную укладку и закинула волосы на спину. В макияже она сделала акцент на глазах.
Напомним, хозяйка вечеринки Ким Кардашьян появилась там в "голом" наряде с большими кристаллами.
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