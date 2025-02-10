В платье с пайетками и глубоким вырезом: Синтия Эриво в образе Giorgio Armani появилась на премии

38-летняя певица, актриса и звезда фильма "Wicked: Чародейка" выглядела стройно и красиво.
Синтия Эриво посетила состоявшуюся в Санта-Монике церемонию вручения наград Critics Choice Awards.
На красной дорожке актриса появилась в элегантном образе. На ней был черный наряд, расшитый пайетками, от Giorgio Armani. Он состоял из юбки макси и жилетки с баской и глубоким V-образным вырезом и двумя крупными декоративными цветками на поясе.
Благодаря такому декольте Синтия продемонстрировала свою татуировку в виде сердечек.
Эриво и дальше поддерживает свою фирменную прическу – лысую. Она сделала макияж смоки-айс и длиннющий французский маникюр с декором, который демонстрировала фотографам.
Уши Синтия украсила многими серьгами с камнями, а руки – кольцами. В носу у нее был пирсинг-кольцо.
Напомним, Синтия Эриво на премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе позировала в кастомном наряде от бренда Louis Vuitton, состоявшем из платья с декольте до пупка и кроп-топа с высокой горловиной цвета металлик.
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