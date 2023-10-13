В платье с пайетками и интересным декольте: дочь Мика Джаггера появилась на вечеринке с матерью-моделью

Дочь лидера легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер – посетила светское мероприятие в Лондоне. Модель появилась на ужине ECCO, организованного Наташей Рамсей-Леви - креативным директором Модного дома Chloé.

На вечеринку Джорджия Мэй пришла в довольно скромном платье, но с интересными деталями. Дело в том, что этот наряд длины миди был полностью расшит пайетками из-за чего роскошно сверках в свете фотокамер, имел немного расклешенные рукава и круглый вырез с завязками спереди.

Образ она дополнила клатчем, сапогами и очень лаконичным макияжем с так называемыми ресницами "паучьими лапками".

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Getty Images

На мероприятие Джаггер пришла не одна, а в компании своей не менее знаменитой матери - супермодели Джерри Холл. 67-летняя женщина надела более смелый лук, чем ее дочь, поскольку у ее черного мини-платья был эффектный разрез до бедра и вырезы на плечах.

Также Джерри надела колготки в сеточку, сапоги и несколько украшений с жемчугом. Волосы она распустила и накрасила губы любимым оттенком - ярко красным.

Джорджия Мэй Джаггер и Джерри Холл / Фото: Getty Images

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