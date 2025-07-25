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- Шоу-бизнес
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В платье с пайетками и кардигане: Джейми Ли Кертис на премьере фильма "Чумовая пятница 2"
Джейми Ли Кертис посетила презентацию фильма «Чумовая пятница 2» в Мехико.
Вместе с коллегой по этой комедии Линдсей Лохан она отправилась в промо тур для продвижения фильма, который стал продолжением одноименной комедии 2003 года.
На мероприятие 66-летняя Джейми Ли надела лук оранжевого цвета, который включал гламурное платье миди расшитое крупными пайетками, а также лаконичный легкий кардиган. Наряд актриса сочетала с бежевыми туфлями на каблуках и украшениями, среди которых были серьги, колье и часы от Cartier.
Вместе с Лохан Кертис позировала поклонникам и фотографам, которые собрались на мероприятии. Линдсей надела платье от Модного дома Balmain малинового цвета.
Комедия «Чумовая пятница 2» стала продолжением популярной комедии. В фильме по сюжету мать и дочь поменялись телами. В сиквеле главные героини окажутся не в телах друг друга, а других людей.