В платье с пайетками и колготах в сетку: Пэрис Хилтон вернулась к работе после медового месяца

В платье с пайетками и колготах в сетку: Пэрис Хилтон вернулась к работе после медового месяца

У Пэрис Хилтон закончился медовый месяц, и светская львица вернулась к выполнению своих рабочих обязанностей.

Вчера Хилтон приехала на съемки The Tonight Show в Нью-Йорке после восьминедельного отпуска со своим новоиспеченным мужем Картером Реумом.

Прежде чем пройти в студию, Пэрис традиционно позировала перед толпой собравшихся фотографов. Выглядела звезда, как всегда, очень гламурно в зеленом обтягивающем платье с россыпью пайеток и разрезом на бедре. Лук свой Пэрис дополнила пудровыми туфлями-лодочками на каблуках от Giuseppe Zanotti. Также на ней были телесные колготы в сетку и перчатки с шипами. Волосы звезда накрутила локонами и собрала в высокий хвост, а на лице у нее был насыщенный макияж и черные солнцезащитные очки. В Рокфеллер-плазу звезда приехала вместе со своей любимой чихуахуа Даймонд.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Ранее в понедельник Пэрис запечатлели фотографы в совсем другом наряде. Она вышла из пентхауса Astor Place в здании Broadway McKenna Building, в Нохо, в черном платье с крупным гороховым принтом, меховом пальто, черных плотных колготах и туфлях-лодочках. На руках у звезды тоже была собака.

Пэрис Хилтон / Getty Images

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