В платье с пайетками и обнаженной спиной: Наоми Кэмпбелл на вечеринке в Лондоне

"Черная пантера" надела на светскую тусовку синее платье, покрытое стразами и пайетками, от Alexander McQueen с открытой спиной и высоким воротником. Дополнила свой гламурный лук звезда такой же обувью на платформе.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Волосы Наоми собрала в высокий хвост, сделала насыщенный макияж глаз с синими тенями и подчеркнула пухлые губы. На запястье у нее сверкало несколько драгоценных браслетов. Во время объятий с неизвестным гостем в клубе Кэмпбелл была запечатлена боком, а ее платье едва прикрывало грудь модели.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Наоми часто выбирает платья от Alexander McQueen для светских выходов или вечеринок. В новогоднюю ночь манекенщица также блистала на пати в платье от бренда и впервые показала фото со своей маленькой дочерью.

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