В платье с пайетками и обнаженным плечом: звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант ошеломила красивым аутфитом

40-летняя актриса в образе lady in red сияла на премии в Лос-Анджелесе.

Эмили Блант посетила церемонию вручения наград Critics Choice Awards 2024 в Лос-Анджелесе. Перед объективами фотокамер актриса выглядела непревзойденно.

Для своего выхода звезда фильма "Оппенгеймер" выбрала кутюрное красное платье с пайетками, обнаженной спиной, одним рукавом и цветком на плече из коллекции осень-зима 2023 года бренда Armani Privé. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Эмили.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Она сделала низкий пучок, макияж с акцентом на красной помаде и дополнила лук украшениями от Tiffany & Co.: красивыми серьгами в виде цветов, браслетом и кольцами. На ногтях у нее был красный лак.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

На красной и дорожке Блант также позировала со своим мужем Джоном Красински.

Джон Красинский и Эмили Блант / Фото: Associated Press

К слову, фильм "Оппенгеймер" победил в восьми номинациях на премии Critics Choice Awards 2024: "Лучший фильм", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт Дауни-младший), "Лучший режиссер" монтаж", "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший оригинальный саундтрек".

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Напомним, в минувшие выходные Эмили Блант побывала на BAFTA Tea Party в Беверли-Хиллз, где сияла в интересном платье-бюстье зеленого цвета от бренда Oscar de la Renta.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

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