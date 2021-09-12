В платье с пайетками и обнаженными плечами: Фрида Аасен в ярком образе блистала на красной дорожке

26-летняя норвежская модель всегда подбирает для своих выходов эффектные наряды.
Фрида Аасен не только красивая, но и очень эффектная девушка с отличным вкусом. Новое ее появление на Венецианском кинофестивале очень порадовало, ведь она продемонстрировала очередной роскошный аутфит.
Модель появилась на красной дорожке в синем платье Genny по фигуре, расшитом пайетками, с обнаженными плечами.
Наряд имел изящное пикантное декольте с черной окантовкой и высокий разрез, который позволил Фриде продемонстрировать стройные ноги.
Платье она сочетала с лаконичными черными босоножками. Волосы Аасен собрала в гладкий низкий пучок, сделала макияж с акцентом на синих тенях. В ушах у нее были серьги с синими камнями, а на руке – кольцо с маленькими белыми камнями и большим синим. Зону декольте манекенщица решила оставить без украшений.
Ранее Аасен блистала на красной дорожке в вечернем платье, расшитом стразами, с высоким разрезом, обнаженными плечами и небольшим шлейфом.
Лук она дополнила босоножками на тонких ремешках, на которых переливались камни, широким драгоценным браслетом на запястье и бриллиантовыми серьгами в ушах. Белокурые волосы Фриды были распущены и уложены локонами на одну сторону, а макияж подчеркивал природную красоту модели.
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