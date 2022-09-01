В платье с пайетками и в объятиях бойфренда: Барбара Палвин позировала на дорожке

Венгерская модель Барбара Палвин и ее возлюбленный Дилан Спраус блистали в объятиях друг друга на церемонии открытия 79-го Венецианского кинофестиваля.

28-летняя Палвин была в платье макси, расшитом пайетками, к которому подобрала черный клатч с красным декором, который хорошо гармонировал с декором на платье.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Свой образ модель дополнила очень интересной прической в виде пучка и нюдовым макияжем с насыщенными черными стрелками на веках.

Ее возлюбленный - актер Дилан Спраус - был в классическом черном костюме, под который надел белоснежную рубашку и черный галстук-бабочку. Обут парень был в лаковые туфли.

Барбара Палвин и Дилан Спраус / Фото: Associated Press

Среди гостей во время церемонии открытия международного фестиваля также были модель Алессандра Амбросио, актрисы Джулианна Мур и Катрин Денев.

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Читайте также: