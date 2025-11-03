- Дата публикации
В платье с пайетками и оригинальной прической: племянница Джулии Робертс посетила гала-вечер
В Музее искусств в Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер LACMA Art + Film, на котором ежегодно отмечают достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства.
В этом году героями вечера стали художница Мэри Корс и режиссер Райан Куглер, который снял такие фильмы как «Черная Пантера» и «Грешники».
Мероприятие посетило много звезд из разных сфер шоу-бизнеса. В частности одной из гостей стала племянница Джулии Робертс — 34-летняя актриса Эмма Робертс.
Она появилась в гламурном мини-платье оттенка топленого молока от бренда Gucci, которое было представлено в коллекции осень-зима 2025. Наряд Эммы имел длинные рукава и свободный фасон и был полностью украшен объемными пайетками. Дополнила актриса свой образ серебряной сумкой, колготками и туфлями-лодочками.
Однако главным акцентом образа девушки стала ее прическа — стилисты собрали ее волосы в пробор и подогнули таким образом, что они были как каре.
Напомним, что еще относительно недавно Эмма была блондинкой. Но она перекрасила волосы и стала очень похожей на свою знаменитую тетю.