В платье с пайетками и откровенным декольте: американская певица в эффектном образе сияла на церемонии

36-летняя Муни Лонг в блестящем наряде продемонстрировала стройную фигуру на музыкальной премии.
Американская певица Муни Лонг посетила церемонию вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе.
На красную дорожку она вышла в эффектном соблазнительном образе. На Муни было обтягивающее бежевое платье, расшитое серебряными пайетками, с американской проймой, откровенным декольте, вырезами по бокам и обнаженной спиной.
Лонг дополнила аутфит элегантной высокой прической с выпущенной спереди прядью, мейкапом с акцентом на глазах и длинным маникюром с дизайном и декором. Лук Муни завершила бриллиантовыми длинными серьгами.
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