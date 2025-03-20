В платье с пайетками и откровенным декольте: американская певица в эффектном образе сияла на церемонии

Американская певица Муни Лонг посетила церемонию вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе.

Муни Лонг / Фото: Associated Press

На красную дорожку она вышла в эффектном соблазнительном образе. На Муни было обтягивающее бежевое платье, расшитое серебряными пайетками, с американской проймой, откровенным декольте, вырезами по бокам и обнаженной спиной.

Муни Лонг / Фото: Associated Press

Лонг дополнила аутфит элегантной высокой прической с выпущенной спереди прядью, мейкапом с акцентом на глазах и длинным маникюром с дизайном и декором. Лук Муни завершила бриллиантовыми длинными серьгами.

Муни Лонг / Фото: Associated Press

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