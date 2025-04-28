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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В платье с пайетками и откровенным декольте: Николь Шерзингер продемонстрировала соблазнительный бюст на гала-вечере

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls в наряде от Zuhair Murad позировала на красной дорожке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер посетила гала-вечер Time100, посвященный самым влиятельным людям мира. Мероприятие прошло в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Артистка появилась там в элегантном образе. На ней было черное платье по фигуре с открытыми плечами и небольшим шлейфом от бренда Zuhair Murad. Наряд был расшит паетками, имел шелковый верх-лиф и откровенное декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь сделала красивую прическу с локонами, макияж с коричневой помадой и черным карандашом, а также маникюр. Из украшений Шерзингер использовала элегантные длинные серьги, браслет и кольца от Fred Leighton and Hanut Singh jewelry.

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Напомним, Николь Шерзингер на премьере мюзикла «BOOP! The Musical» на Бродвее предстала в черно-белом полосатом мини-платье с пайетками и без бретелек.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Associated Press

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь Шерзингер / © Getty Images

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