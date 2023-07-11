Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с пайетками и откровенным декольте: звезда реалити блеснула сексуальной грудью на ивенте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с пайетками и откровенным декольте: звезда реалити блеснула сексуальной грудью на ивенте

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Мама двоих детей выглядела прекрасно.

Премьерный показ романтической комедии "Барби" в Лос-Анджелесе посетила звезда пятого сезона американского реалити-шоу для Netflix-Selling Sunset – Челси Лазкани.

Женщина предстала перед фотокамерами в бледно-розовом обтягивающем платье макси, расшитом пайетками, с высоким разрезом. А еще наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный сексуальный бюст.

Челси Лазкани / © Getty Images
Челси Лазкани / Фото: Getty Images

Челси сделала высокий хвост, украсив его розовым бантиком, макияж со светло-розовыми тенями на веках и длинными ресницами, в ушах у нее были массивные серьги с камнями, на шее – нежное колье, а на руках – браслеты и кольца. Обута звезда реалити была у босоножки со стразами на высокой платформе и каблуках. Длинный острый французский маникюр и педикюр завершили гламурный лук Челси.

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля.

Напомним, премьеру ленты посетила и Билли Айлиш, которая предстала в бледно-розовой рубашке в тонкую полоску, ярко-розовом галстуке и черных широких укороченных брюках.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
175
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация