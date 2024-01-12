В платье с пайетками и пикантным декольте: Энн Хэтэуэй блистала на дорожке

Энн Хэтэуэй присутствовала на гала-вечере Национального совета по обзору 2024 года в Нью-Йорке.

На гала-концерт вручения наград актриса приехала в блестящем черном платье без бретелек, расшитмо пайетками и пикантно подчеркивающим ее декольте от Giorgio Armani. Образ дополнила туфлями от Aquazzura с острім носком и на каблуках и украшениями Bulgari.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

У Энн в ушах были серьги-висюльки, каштановые волосы она распустила, а также сделала макияж в бронзовых оттенках. Также на запястье у звезды сверкал браслет в виде змеи, а на пальце было кольцо с камнем.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

В последнее время Энн Хэтэуэй выбирает пикантные наряды для своих светских выходов. В прошлый раз на церемонии CFDA Fashion Awards актриса появилась в полупрозрачном красном платье от бренда Rodarte из коллекции весна-лето 2018. Наряд был украшен аппликациями в виде больших красных маков.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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