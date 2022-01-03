В платье с пайетками и пикантным декольте: Наталья Могилевская сняла новогоднее видео у елки

В платье с пайетками и пикантным декольте: Наталья Могилевская сняла новогоднее видео у елки

Артистка поздравила всех с Новым годом.

Наталья Могилевская записала на фоне елки новогоднее видеопоздравление и опубликовала его в Instagram.

Певица предстала в роскошном образе и с искренней улыбкой. На ней было изумрудно-золотистое платье, расшитое пайетками, с пикантным декольте. Аутфит Наталья дополнила аккуратной укладкой, макияжем с акцентом на глазах, деликатной цепочкой на шее и красным маникюром. В руке она держала бокал с шампанским.

"С Новым годом, моя родная Украина! Пусть этот год для нас будет счастливым и успешным! Люблю", — подписала видео Могилевская.

Напомним, Настя Каменских, Джамала, Ирина Федишин и другие звезды записали для читателей ТСН.ua новогодние положительные видеопоздравления.

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