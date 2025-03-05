В платье с пайетками и пикантным декольте: Рози Хантингтон-Уайтли на вечере в Париже

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли посетила светскую тусовку во время Парижской недели моды.
Звезды собрались на первом гала-ужине в Лувре во вторник вечером, чтобы ознаменовать официальное начало Недели моды в Париже.
37-летняя модель приехала в ресторан Le Grand Diner du Louvre в вечернем платье, усыпанном пайетками на бретельках и с накидкой, которую Рози держала в руках. Обута модель была в остроносые туфли на каблуках, в ее руках сверкали красивые серьги с камнями, волосы были собраны в тугой пучок, а на лице был выразительный макияж.
Вечер посетила также актриса Кира Найтли. Она приехала на мероприятие в платье Chanel и в компании своего мужа Джеймса Райтона.
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