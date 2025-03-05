В платье с пайетками и пикантным декольте: Рози Хантингтон-Уайтли на вечере в Париже

Звезды собрались на первом гала-ужине в Лувре во вторник вечером, чтобы ознаменовать официальное начало Недели моды в Париже.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

37-летняя модель приехала в ресторан Le Grand Diner du Louvre в вечернем платье, усыпанном пайетками на бретельках и с накидкой, которую Рози держала в руках. Обута модель была в остроносые туфли на каблуках, в ее руках сверкали красивые серьги с камнями, волосы были собраны в тугой пучок, а на лице был выразительный макияж.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

Вечер посетила также актриса Кира Найтли. Она приехала на мероприятие в платье Chanel и в компании своего мужа Джеймса Райтона.

Кира Найтли и Джеймс Райтон / Фото: Associated Press

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