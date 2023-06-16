В платье с пайетками и прозрачным декольте: Кейт Бланшетт в элегантном аутфите сияла на церемонии

Актриса выбрала для своего выхода эффект наряда от бренда от Armani Privé.

Кейт Бланшетт посетила состоявшуюся в Нью-Йорке церемонию вручения премии Fragrance Foundation Awards 2023.

Звезда предстала перед фотокамерами в эффектном аутфите. Кейт надела черное вечернее платье с пайетками и без рукавов от Armani Privé, которое прекрасно облегало ее стройную фигуру.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Зона декольте была прозрачной и декорированной россыпью цветных страз, что придало ее образу сексуальности.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Лук Бланшетт дополнила укладкой с легкими локонами, нежным макияжем, лаконичными серьгами и кольцом с камнями. Маникюр молочного оттенка завершил красивый образ актрисы.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Напомним, событие также посетила Диана Крюгер. Актриса появилась там в наряде от бренда Jason Wu. На ней был красный удлиненный жакет по фигуре и кружевное прозрачное платье цвета айвори.

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