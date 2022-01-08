В платье с пайетками и разрезом до бедра: Деми Роуз в эффектном образе пила шампанское

В платье с пайетками и разрезом до бедра: Деми Роуз в эффектном образе пила шампанское

Британская "Ким Кардашьян" похвасталась сексуальным луком.

Деми Роуз чаще всего фотографируется в белье, купальнике или обнаженной. Но в этот раз красотка решила показать свой новый эффектный аутфит.

В Instagram она опубликовала снимки, на которых позировала на террасе отеля. Одета она была в обтягивающее светлое платье, расшитое пайетками, с изображением большого цвета и птицы.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Наряд имел соблазнительный разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать свои ноги.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Волосы Деми собрала в хвост и накрутила. Она также сделала макияж с черными стрелками и салатовыми тенями на веках. В руке Роуз держал абокал с шампанским.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ранее модель показала свои обнаженные снимки.

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