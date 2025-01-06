В платье с пайетками и разрезом: Зои Салдана в вечернем образе получила награду на "Золотом глобусе"

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прогремела ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус". На красной дорожке звездные красавицы демонстрировали лучшие свои наряды. Среди них была и Зои Салдана.

Актриса появилась на мероприятии в вечернем черном платье по фигуре с пайетками и без бретелек от бренда Saint Laurent. Наряд имел декольте в форме сердца и разрез спереди.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Лук Зои дополнила объемной черной накидкой-плащом и черными атласными босоножками на шпильках.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

У нее была гладкая прическа с пучком, макияж с акцентом на глазах, коричневый маникюр и украшения от Cartier – серьги и колье с белыми и желтыми камнями.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Салдана также сфотографировалась со своими коллегами из фильма "Эмилия Перес", который, кстати, получил награду как "Лучший фильм", "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая песня". А Зои вручили премию за лучшую актрису второго плана.

Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Жак Одиар, Карла София Гаскон и Зои Салдана / Фото: Associated Press

О фильме:

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

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