В платье с пайетками и руками-крыльями: Пэрис Хилтон в вечернем луке позировала на премии

Пэрис Хилтон / © Getty Images

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Пэрис Хилтон в красивом аутфите появилась на красной дорожке церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами светская львица предстала в вечернем черном платье макси, расшитом черными пайетками и бисером. Наряд имел прозрачные рукава-крылья, которые Пэрис эффектно демонстрировала перед фотографами, подбрасывая ей вверх.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Образ блондинка дополнила черными прозрачными оперными перчатками и черными туфлями Betsey Johnson Nash с сеточкой и 3D-цветами из паеток и бусин.

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Хилтон сделала высокую прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с блестящими тенями и бежевой помадой и французский маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-цветы, на шее – широкий чокер с жемчужинами и камнями, а сверху перчатки – кольцо с жемчужиной.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Напомним, Пэрис Хилтон на презентацию нового сезона сериала "Белый лотос" надела длинное платье цвета айвори, усыпанное стразами.