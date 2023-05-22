В платье с пайетками и с акцентом на пышном декольте: роскошная Сальма Хайек на церемонии в Каннах

56-летняя актриса, как всегда, выглядела эффектно.
Сальма Хайек вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино посетила церемонию вручения наград Women in Motion Awards, которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля.
Актриса сияла на мероприятии в черном платье макси от Balenciaga, расшитом пайетками. Главным акцентом в ее образе было пышное декольте, украшенное рюшами. Талию она подчеркнула бархатным черным поясом.
Сальма надела черные босоножки на экстремально высокой платформе и каблуках и дополнила лук черным клатчем.
Звезда сделала скромную укладку, макияж с синими тенями на веках, уши украсила длинными бриллиантово-изумрудными серьгами, а на руках были кольца с массивными изумрудами и мелкими бриллиантами.
Напомним, на Каннском кинофестивале Хайек продемонстрировала аутфит в элегантном платье баклажанового цвета фасона "рыбка" и с объемными воланами на плечах от бренда Alexander McQueen.
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