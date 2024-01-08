В платье с пайетками и пикантным декольте: Тейлор Свифт на светской церемонии

34-летняя певица блистала на красной дорожке в очень эффектном платье.
Тейлор Свифт посетила вчера вечером церемонию "Золотой глобус", которая прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.
Знаменитость выбрала для своего светского выхода зеленое платье, расшитое пайетками, на тонких бретельках от Gucci, которое обнажало спину певицы и сидело точно по фигуре. Образ Тейлор дополнила серьгами-висюльками от De Beers jewelry, надела несколько колец на пальцы, сделала вечерний макияж, а русые волосы красиво уложила локонами назад.
В не менее эффектном образе на дорожке появилась и актриса Марго Робби. Звезда воссоздала образ одной из кукол Барби из одноименного фильма, в котором сыграла главную роль.
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