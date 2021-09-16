В платье с пайетками и сексуальным декольте: Наталья Могилевская в эффектном образе получила именную звезду

В платье с пайетками и сексуальным декольте: Наталья Могилевская в эффектном образе получила именную звезду

Певица на церемонию открытия своей звезды пришла в роскошном наряде.

Сегодня, 16 сентября, в центре Киева на Площади звезд состоялось торжественное открытие именной звезды народной артистки Украины Натальи Могилевской.

Исполнительница появилась на церемонии открытия в эффектном аутфите. На ней было роскошное разноцветное платье, расшитое пайетками, с сексуальным декольте и широкими рукавами.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Наряд Наталья сочетала с черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Образ певица дополнила аккуратной прической, макияжем с акцентом на глазах и длинными серьгами с камнями.

Чтобы сделать красивые фотографии, Могилевская даже села на пол возле своей звезды.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Наталья произнесла речь со словами благодарности, раздала автографы и сделала селфи с поклонниками.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Напомним, Могилевская обожает хвастаться перед фолловерами своими стильными луками. Недавно в видео она продемонстрировала красивый образ в платье с "хищным" принтом, рюшами и разрезом спереди.

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