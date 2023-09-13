В платье с пайетками и сексуальным декольте: Сальма Хайек в вечернем луке сияла на благотворительном мероприятии

57-летняя актриса всегда выбирает для своих выходов эффектные наряды.

Сальма Хайек посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Caring for Women в Нью-Йорке. Мероприятие, на котором собирали средства для жертв домашнего насилия, прошло при поддержке компании ее мужа Франсуа-Анри Пино – Kering.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Хайек выбрала для своего появления вечернее платье цвета марсала на тонких бретельках, расшитое пайетками. Главный акцент в ее образе был на глубоком сексуальном декольте.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Наряд также имел разрез спереди и прекрасно подчеркнул ее тонкую талию. Обута она была в черне босоножки на высокой платформе и каблуках.

Сальма дополнила лук прической с локонами и макияжем в коричневых оттенках. В ушах у нее были длинные серьги. В руке актриса держала черный клатч с брошью с камнями. На пальце у нее сияло кольцо с огромным бриллиантом.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Хайек конечно же появилась на меропричтии в сопровождении мужа – Франсуа-Анри Пино, одетого в черный смокинг, черную бабочку и белую рубашку.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Напомним, на гала-вечере побывала также Ким Кардашьян, которая пришла в бледно-розовом обтягивающем платье с кристаллами, длинными рукавами, шлейфом и высоким воротником от бренда Balenciaga.

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