В платье с пайетками и шлейфом: 66-летняя Шерон Стоун блистала на церемонии в Нью-Йорке

Звезда выбрала платье с имитацией корсета, которое красиво подчеркивало ее фигуру.

Актриса Шерон Стоун появилась на 49-м гала-вечере Chaplin Award Gala, который проводился в честь актера Джеффа Бриджеса в честь его выдающегося вклада в кино. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке.

Стоун надела на это событие закрытое темно-серое платье с длинными рукавами и шлейфом, которое полностью было расшито пайетками. Наряд хорошо подчеркивал стройную фигуру женщины. Спереди у платья были имитация корсета.

Свой гламурный наряд Шерон дополнила массивными украшениями и сумкой с ручкой-цепочкой, которая висела у нее на плече.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Волосы знаменитая актриса уложила назад и сделала на лице макияж.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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