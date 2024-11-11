В платье с пайетками и в компании мужа: Пэрис Хилтон на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Светская львица в красивом наряде от Georges Hobeika вышла в свет.

Пэрис Хилтон посетила гала-вечер Baby2Baby Gala, состоявшийся в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.

Светская львица позировала перед фотографами в эффектном аутфите. Она надела пудровое полупрозрачное длинное платье из кутюрной весенней коллекции 2024 года бренда Georges Hobeika.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Наряд был расшит пайетками и имел длинные рукава с разрезами, переходившими в шлейф.

Образ Хилтон дополнила остроносыми светлыми туфлями. Ей сделали гладкую прическу, уложив спереди челку волной, и макияж с пышными ресницами и коричневой помадой. Уши блондинка украсила бриллиантовыми серьгами.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

На мероприятие Пэрис пришла в сопровождении своего мужа Картера Реума.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Напомним, Пэрис Хилтон в мини-платье с красными цветами сияла на фэшн-церемонии в Нью-Йорке.

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