В платье с пайетками и высоким разрезом: американский кинорежиссер прибыла на светское мероприятие

В объективы папарацци попал американский кинорежиссер А.В. Роквелл. Она прибыла на церемонию вручения наград National Board of Review в Нью-Йорке.

Для своего появления знаменитость выбрала вечернее черное платье, расшитое пайетками, которые сверкали от софитов фотокамер. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

А.В. Роквелл / Фото: Getty Images

Аутфит Роквелл дополнила черными босоножками на шпильках и интересным хрустальным клатчем. Она распустила волосы, сделала макияж с шоколадной помадой и накладными ресницами. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на пальце – кольцо с драгоценными камнями.

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