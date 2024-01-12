В платье с пайетками и высоким разрезом: американский кинорежиссер прибыла на светское мероприятие

А.В. Роквелл продемонстрировала эффектный вечерний образ на мероприятии.
В объективы папарацци попал американский кинорежиссер А.В. Роквелл. Она прибыла на церемонию вручения наград National Board of Review в Нью-Йорке.
Для своего появления знаменитость выбрала вечернее черное платье, расшитое пайетками, которые сверкали от софитов фотокамер. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.
Аутфит Роквелл дополнила черными босоножками на шпильках и интересным хрустальным клатчем. Она распустила волосы, сделала макияж с шоколадной помадой и накладными ресницами. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на пальце – кольцо с драгоценными камнями.
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