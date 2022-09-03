В платье с пайетками: итальянская модель в эффектном образе вышла на красную дорожку

27-летняя модель позировала перед камерами в Венеции в красивом аутфите.
Беатриче Валли стала гостьей Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки девушка выбрала вечернее черное платье, расшитое пайетками с американской проймой и вырезами по бокам.
Наряд также имели пикантное декольте и шифоновые рюши на юбке. Беатриче собрала волосы в низкий пучок, украсила уши длинными серьгами с бежевыми шарами и сделала нежный макияж.
А другая итальянская модель – Сильви Лубамба – ошеломила публику на кинофестивале эффектным луком в красном прозрачном платье с вышивкой и пайетками и воротником-шарфом. Под нарядом на ней был красный бюстгальтер и трусы.
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