В платье с пайетками: итальянская модель в эффектном образе вышла на красную дорожку

27-летняя модель позировала перед камерами в Венеции в красивом аутфите.

Беатриче Валли стала гостьей Венецианского кинофестиваля. Для красной дорожки девушка выбрала вечернее черное платье, расшитое пайетками с американской проймой и вырезами по бокам.

Беатриче Валли / Фото: Getty Images

Наряд также имели пикантное декольте и шифоновые рюши на юбке. Беатриче собрала волосы в низкий пучок, украсила уши длинными серьгами с бежевыми шарами и сделала нежный макияж.

А другая итальянская модель – Сильви Лубамба – ошеломила публику на кинофестивале эффектным луком в красном прозрачном платье с вышивкой и пайетками и воротником-шарфом. Под нарядом на ней был красный бюстгальтер и трусы.

Читайте также: