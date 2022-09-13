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В платье с пайетками от Louis Vuitton: звезда сериала "Игра в кальмара" на премии "Эмми"

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В платье с пайетками от Louis Vuitton: звезда сериала "Игра в кальмара" на премии "Эмми"

Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Чон Хо Ён подчеркнула стройную фигуру длинным платьем с разрезом.

Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ён посетила 74-ю церемонию вручения премии "Эмми"-2022, которая состоялась в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.

Девушка выбрала для красной дорожки платье Louis Vuitton, расшитое пайетками, на тонких бретельках и с разрезом. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре актрисы.

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Сзади наряд обнажал спину, которую Чон и продемонстрировала фотографам.

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Платье Хо Ён дополнило черными босоножками и черной сумочкой Louis Vuitton.

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

Звезда сделала аккуратную укладку и украсила прическу цветком. Ее пальцы украшало множество колечек.

На церемонии побывали и другие актеры сериала "Игра в кальмара".

Чон Хо Йон / © Associated Press
Чон Хо Йон / Фото: Associated Press

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