В платье с пайетками от Louis Vuitton: звезда сериала "Игра в кальмара" на премии "Эмми"

Чон Хо Ён подчеркнула стройную фигуру длинным платьем с разрезом.
Звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ён посетила 74-ю церемонию вручения премии "Эмми"-2022, которая состоялась в театре Microsoft в Лос-Анджелесе.
Девушка выбрала для красной дорожки платье Louis Vuitton, расшитое пайетками, на тонких бретельках и с разрезом. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре актрисы.
Сзади наряд обнажал спину, которую Чон и продемонстрировала фотографам.
Платье Хо Ён дополнило черными босоножками и черной сумочкой Louis Vuitton.
Звезда сделала аккуратную укладку и украсила прическу цветком. Ее пальцы украшало множество колечек.
На церемонии побывали и другие актеры сериала "Игра в кальмара".
Читайте также: