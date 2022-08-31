В платье с пайетками от украинского бренда: роскошная Тина Кароль спела на Неделе моды в Японии

Артистка представила новый мини-альбом "LELEKA" во время фэшн-шоу украинского бренда Lever Couture в Токио.

Тина Кароль сейчас находится в Японии. Она стала голосом коллекции украинского бренда Lever Couture, над которой работали дизайнер Леся Верлингьери и креативный директор певицы Lady Gaga Никола Формичетти.

Специально для показа коллекции Тина создала электронный мини-альбом "LELEKA". Под его исполнение сегодня состоялся показ Lever Couture в рамках Rakuten Fashion Week Токио.

Allan Abani

Для выступления певицы бренд создал эксклюзивное платье с пайетками, которое отражает свет и символизирует слезы. Наряд прекрасно сидел на сексуальных формах звезды. Ее голову украшала бахрома из паеток.

Allan Abani

"Голос Тины Кароль – это настоящий полет силы и свободы. Чтобы создать альбом, который станет фундаментом для показа целой коллекции, Тина черпает вдохновение в своих корнях, олицетворяя лейтмотивы и яркие символы украинской культуры в своем исполнении", — сказала Леся Верлингьери.

Allan Abani

Альбом электронной музыки "LELEKA" пронизан украинской этникой и фольклором. Тина создала его в коллаборации с американским диджеем Macro/Micro.

В обрамлении электронного почерка знаковые песни из музыкальной сокровищницы Украины приобрели новое звучание.

"LELEKA" — это послание поддержки всему украинскому, это гадание о победе нашего народа", — сказала Тина.

"Чтобы создать EP "LELEKA" мне посчастливилось работать с Тиной Кароль, которая является невероятной певицей. Я надеюсь, что этот EP вдохновит человечество помнить, что жизнь является самым ценным даром и что мы можем летать, как аисты, и достигать новых вершин, как глобальное сообщество", — поделился Macro/Micro.

Читайте также: