В платье с перчатками и золотым цветком: роскошная Шерон Стоун вновь удивила выбором наряда

65-летняя голливудская актриса Шерон Стоун посетила Международный кинофестиваль на Красном море, который уже третий год подряд проводится в городе Джидде, Саудовская Аравия.

В день открытия мероприятия звезда продемонстрировала эффектный и неожиданно смелый наряд малинового цвета от бренда Tony Ward.

Платье было с глубоким декольте и открытыми плечами.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

На следующий день кинофестиваля звезда решила продемонстрировать более сдержанный аутфит черного цвета от бренда Yousef Akbar созданного дизайнером из Саудовской Аравии Юсефом Акбаром.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Платье имело рукава-перчатки, длинный шлейф и обтягивали фигуру. Спереди наряд украшало два золотых металлических цветка и драпировка. В ушах у Шерон были золотые серьги в форме листьев. Также она сделала легкий макияж и уложила волосы назад.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Читайте также:

Стильные выходы Шерон Стоун (15 фото)