В платье с перфорацией и в странной обуви: Сара Полсон привлекла внимание нарядом

Ее образ был очень креативным и смотрелся на актрисе отлично.

"Королева" фильмов ужасов - актриса Сара Полсон - появилась на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards, которая проходила в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Для этого мероприятия она выбрала очень необычный наряд асимметричного дизайна.

Платье актрисы казалось как будто большим на нее, ведь имело широкие и опущенные плечи, расклешенную юбку и в зоне талии немного морщилось.

Ткань, из которой оно было сделано, имела перфорацию в виде цветов. Это платье было от бренда Marc Jacobs, а носила она его в сочетании с необычными белыми туфлями на большой подошве и закрученными вверх носками.

Сара Полсон / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили и другие звезды, например, модель Эмили Ратажковски надела платье с надписями от бренда JW Anderson, который известен своими креативными модными решениями, а Лила Мосс позировала в длинном наряде с вырезом на спине.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Лила Мосс / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы актрисы Сары Полсон (6 фото)