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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с перьям и голыми плечами: леди Виктория Херви оконфузилась в Каннах

Британская аристократка и светская тусовщица Виктория Херви посетила открытие 78-го Каннского кинофестиваля.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Виктория Херви

Виктория Херви / © Associated Press

48-летняя леди Виктория вышла на красную дорожку кинофестиваля в белом платье с высоких разрезом и перьям. Верхняя часть тела Херви была обнажена, а также были заметны следы от купальника на загорелой коже.

Британка собрала волосы в прическу, у нее на лбу было украшение-лента, усыпанное мелкими камнями, в ушах цветочные серьги, в руках она держала маленький серебристый клатч и была обута в серебристые босоножки на каблуках.

Виктория Херви / © Associated Press

Виктория Херви / © Associated Press

В какой-то момент на красной дорожке со звездой приключился конфуз, она подняла ногу, чтобы поправить свою обувь. Фотографы запечатлели момент.

Леди Виктория посетила показ фильма «Partir Un Jour» (Оставьте один день).

Виктория Херви / © Associated Press

Виктория Херви / © Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что на фестивале были введены новые правила дресс-кода и звездам больше не разрешено демонстрировать наготу, но многие, как видим, проигнорировали этот момент.

Виктория Херви / © Associated Press

Виктория Херви / © Associated Press

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