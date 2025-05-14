В платье с перьям и голыми плечами: леди Виктория Херви оконфузилась в Каннах

Виктория Херви / © Associated Press

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48-летняя леди Виктория вышла на красную дорожку кинофестиваля в белом платье с высоких разрезом и перьям. Верхняя часть тела Херви была обнажена, а также были заметны следы от купальника на загорелой коже.

Британка собрала волосы в прическу, у нее на лбу было украшение-лента, усыпанное мелкими камнями, в ушах цветочные серьги, в руках она держала маленький серебристый клатч и была обута в серебристые босоножки на каблуках.

Виктория Херви / © Associated Press

В какой-то момент на красной дорожке со звездой приключился конфуз, она подняла ногу, чтобы поправить свою обувь. Фотографы запечатлели момент.

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Леди Виктория посетила показ фильма «Partir Un Jour» (Оставьте один день).

Виктория Херви / © Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что на фестивале были введены новые правила дресс-кода и звездам больше не разрешено демонстрировать наготу, но многие, как видим, проигнорировали этот момент.

Виктория Херви / © Associated Press