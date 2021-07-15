В платье с перьями и модным маникюром: бывшая девушка Бруклина Бекхэм на Лазурном берегу

В платье с перьями и модным маникюром: бывшая девушка Бруклина Бекхэм на Лазурном берегу

Красотка появилась вчера на премьере фильма "История моей жены".

Модель Хана Кросс была в отношениях со старшим сыном Бекхэмов полгода, и они даже вместе в мае 2019-го появлялись на Каннском кинофестивале. Однако в этом году девушка прибыла на мероприятие одна.

Она позировала вчера на красной дорожке в роскошном приталенном макси-платье от ливано-американского модельер Рами Кади, которое было полностью расшито бусинами, стразами и пайетками. Юбку платья украшало четыре слоя страусиных перьев, а декольте было выполнено в форме сердца и имело элегантные бретельки, которые свисали на плечи девушки.

К этому образу модели сделали лаконичную прическу, просто распустив волосы, и вечерний насыщенный макияж глаз. А вот завершили этот невероятный ансамбль украшения с желтыми бриллиантами.

Хана Кросс / Associated Press

Также мы заметили, что Хана сделала самый модный маникюр лета с волнами. Он не очень подходил к ее вечернему наряду, ведь был довольно ярким, но сейчас такой дизайн в тренде.

Associated Press

Кстати, Хана не единственная знаменитость, которая выбрала наряд от Рами Кади для своего выхода. Также в платье от этого дизайнера блистала на красной дорожке в Каннах бразильская модель Изабели Фонтана.

Изабели Фонтана / Associated Press

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