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В платье с перьями и обнаженным плечом: Екатерина Бужинская продемонстрировала элегантный образ

В платье с перьями и обнаженным плечом: Екатерина Бужинская продемонстрировала элегантный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
651
Время на прочтение
1 мин
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В платье с перьями и обнаженным плечом: Екатерина Бужинская продемонстрировала элегантный образ

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка показала подписчикам снимок из красивой фотосессии.

Екатерина Бужинская продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый эффектный аутфит.

На фото певица предстала в ассиметричном черном обтягивающем платье с объемным воланом с перьями на одно плечо. Наряд прекрасно сидел на стройной фигуре звезды и подчеркивал ее женственность и сексуальность.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина распустила волосы и сделала красивый макияж смоки-айс, а губы накрасила красной помадой. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руках – браслет и кольца.

"Доверчивость – козырный туз наивности, легко бьющийся шестеркой обмана любой масти", – подписала артистка фото.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская похвасталась ярким образом в цветочном костюме и бюстгальтере-бандо.

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Дата публикации
Просмотры
651
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