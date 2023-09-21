В платье с перьями и обнаженным плечом: Екатерина Бужинская продемонстрировала элегантный образ

Екатерина Бужинская продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый эффектный аутфит.

На фото певица предстала в ассиметричном черном обтягивающем платье с объемным воланом с перьями на одно плечо. Наряд прекрасно сидел на стройной фигуре звезды и подчеркивал ее женственность и сексуальность.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина распустила волосы и сделала красивый макияж смоки-айс, а губы накрасила красной помадой. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руках – браслет и кольца.

"Доверчивость – козырный туз наивности, легко бьющийся шестеркой обмана любой масти", – подписала артистка фото.

Напомним, ранее Екатерина Бужинская похвасталась ярким образом в цветочном костюме и бюстгальтере-бандо.

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