В платье с перьями и обнаженным животом: Рози Хантингтон-Уайтли на красной дорожке в Венеции

Британская модель и возлюбленная Джейсона Стэтхэма — Рози Хантингтон-Уайтли — приехала на кинофестиваль в Италию.

Ольга Кузьменко
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Звезда вышла на красную дорожку 82-го Венецианского кинофестиваля перед премьерой фильма «Франкенштейн».

Для выхода на публику Рози, которая только недавно вернулась их семейного отпуска со Стэтхэмом и их двумя детьми, выбрала платье от Armani Privé белого цвета, состоявшее из топа и макси-юбки, обнажив живот и плечи. На одном рукаве у модели были перья, также у наряда был шлейф из перьев. Обута звезда была в босоножки на каблуках.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози сделала красивую укладку волнами и макияж с акцентом на пышные ресница, а на губы нанесла помаду. Ее гламурный образ дополняли серьги с камнями, браслет на запястье и несколько колец с крупными камнями на пальцах, а также светлый маникюр.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Напомним, ранее в своем Instagram Рози делилась кадрами их летнего отпуска, который семья провела на море.

