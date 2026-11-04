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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с перьями и "окровавленными" стрелами: TikTok-креатор поразил театральным образом на показе "Голодных игр"

Инфлюенсер выбрал белый наряд от Trashy Planets, который дополнил эффектным головным убором и длинными золотистыми ногтями.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Тайрис Най

Тайрис Най / © Associated Press

Тайрис Най посетил фан-показ фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой» в Лондоне. TikTok-креатор, танцор и инфлюенсер выбрал театральный лук, который перекликался с экстравагантной модой Капитолия.

Перед фотографами она предстала в белом асимметричном платье бренда Trashy Planets из коллекции весна–лето 2027 «Ashes to Ashes». Приталенный наряд сочетал в себе кружево и густое перо. Одно плечо оставалось открытым, а другое обрамляла объемная перьевая конструкция, напоминавшая крыло. Высокий разрез обнажал ногу, а длинный подол переходил в шлейф.

Тайрис Най / © Associated Press

Тайрис Най / © Associated Press

Особую драматичность образу инфлюенсера придавали золотистые декоративные стрелы, которые словно пронзали платье у плеча и на талии. Места их «попадания» подчеркивал красный блестящий декор с каплевидными подвесками, имитирующий кровь.

Тайрис Най / © Associated Press

Тайрис Най / © Associated Press

Наряд Най дополнил головным убором с высоким белым пером, красными камнями и подвесками у лица. На ногах у него были светлые кружевные слингбэки на шпильках. Еще одним акцентом стали экстремально длинные золотистые ногти, часть которых напоминала наконечники стрел. В макияже Тайрис сочетал светлые мерцающие тени с яркими красно-розовыми линиями возле глаз.

Тайрис Най / © Associated Press

Тайрис Най / © Associated Press

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