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В платье с перьями и откровенным декольте: модель plus-size Эшли Грэм сверкнула пышными формами

В платье с перьями и откровенным декольте: модель plus-size Эшли Грэм сверкнула пышными формами

Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

Звезда вышла в свет в эффектном образе.

36-летняя американская модель plus-size - Эшли Грэм – посетила мероприятие, посвященное бизнесу и проведенное организацией Fifteen Percent Pledge.

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Для выхода в свет модель выбрала эффектный образ. Она надела зеленое платье от бренда Hanifa с пикантным декольте и расшитое пайетками и перьями на подоле. Волосы Эшли оставила распущенными, а в макияже сделали акцент на стрелки на веках и нюдовую помаду. Выглядела Грэм эффектно.

Напомним, ранее Эшли Грэм оказалась в конфузной ситуации, позируя на желтой дорожке. Она была приглашена на церемонию перерезания ленточки в честь открытия магазина Swarovski на Пятой авеню, в Нью-Йорке. Но во время этого торжественного момента одни из ножниц не справились со своей задачей и не смогли перерезать ленту.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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