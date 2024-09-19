В платье с перьями и разрезом до бедра: Элина Свитолина в эффектном образе отпраздновала юбилей

Теннисистка выглядела прекрасно на свой праздник.

Элина Свитолина недавно праздновала свой день рождения – ей исполнилось 30.

В Instagram теннисистка опубликовала фото с празднования, на которое пригласила родных и друзей.

Для своего юбилея она выбрала эффектный образ. На Элине было элегантное черное платье от украинского бренда Gasanova. Наряд имел галтер, американскую пройму и высокий разрез, украшенный черными перьями, через который красавица продемонстрировала стройные ноги.

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Аутфит Свитолина дополнила черными босоножками на шпильках, прической "Мальвина", макияжем с акцентом на глазах и длинными серьгами.

"Мой особый день #30 встретила в Украине с ближайшими людьми, которые за три последних года стали почти семьей. Людями, которыми горжусь, которые меня вдохновляют и поддерживают. Спасибо!" – подписала снимки спортсменка.

Напомним, ранее Элина Свитолина показала фотографию с первой леди Украины Еленой Зеленской.

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