В платье с перьями и сексуальным декольте: Деми Роуз продемонстрировала кокетливый образ

29-летняя британская модель надела полупрозрачный наряд и была без бюстгальтера.

Деми Роуз продемонстрировала в Instagram кокетливый аутфит, который ей очень идет.

На снимках красавица предстала в вечернем полупрозрачном платье кобальтового цвета с вышивкой и перьями. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез до бедра. А еще под ним не было бюстгальтера, что придало ее образу пикантности.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой лук Роуз дополнила элегантной прической, выпустив спереди пряди, и макияжем со стрелками. Шею она украсила золотой цепочкой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз позировала на камеру в золотистом декоре вместо бюстгальтера.

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