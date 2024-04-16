В платье с перьями и сексуальным декольте: Деми Роуз продемонстрировала кокетливый образ

29-летняя британская модель надела полупрозрачный наряд и была без бюстгальтера.
Деми Роуз продемонстрировала в Instagram кокетливый аутфит, который ей очень идет.
На снимках красавица предстала в вечернем полупрозрачном платье кобальтового цвета с вышивкой и перьями. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез до бедра. А еще под ним не было бюстгальтера, что придало ее образу пикантности.
Свой лук Роуз дополнила элегантной прической, выпустив спереди пряди, и макияжем со стрелками. Шею она украсила золотой цепочкой.
Напомним, ранее Деми Роуз позировала на камеру в золотистом декоре вместо бюстгальтера.
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