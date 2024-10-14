В платье с перьями на подоле: актриса Зои Дойч посетила премьеру мюзикла на Бродвее

29-летняя Зои Дойч - дочь голливудской звезды, актрисы Леи Томпсон, известной по фильму "Назад в будущее" - посетила мероприятие в Нью-Йорке. Она блистала на красной дорожке перед премьерой мюзикла "Наш городок" на Бродвее, который ставят в театре Бэрримор.

Зои позировала перед камерами в длинном и гламурном вечернем платье от Модного дома Chanel. Это был наряд из коллекции весна-лето 2023. Его полностью украшал мелкий узор с бисером, тонкие бретельки и перья нежно-розового оттенка на подоле.

Образ Зои дополнила гламурными серьгами Chanel с камнями, а также прической и макияжем. Ее волосы уже довольно сильно отросли, ведь не так давно Дойч отстригла их ради роли - сыграла актрису новой французской волны Джин Сиберг, которая носила прическу пикси.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

Мероприятие на Бродвее также в тот день посетила Кэти Холмс, поскольку она тоже играет в том мюзикле. Актриса в отличии от Зои надела лаконичный наряд черного цвета, который включал блузу и юбку с разрезами.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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