В платье с перьями на рукавах: красивая Дакота Джонсон блистала на красной дорожке

В платье с перьями на рукавах: красивая Дакота Джонсон блистала на красной дорожке

Уже вторую неделю в Великобритании продолжается лондонский кинофестиваль BFI 2021, в рамках которого уже показали несколько новинок этого года.

Вчера, например, состоялся показ картины Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь", снятой на основе одноименной новеллы Элены Ферранте. Главную роль в фильме сыграли звезда сериала "Короны" Оливия Коулман и звезда серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого" Дакота Джонсон.

Перед показом команда, работавшая над созданием картины, позировала перед фотографами. Дакота для своего появления на красной дорожке выбрала оригинальное платье миди от бренда Gucci нежно-пудрового оттенка. Интересными деталями наряда актрисы были страусиные перья на рукавах, широкие плечи и тонкая сетчатая верхняя часть наряда, полностью усыпанная стразами.

Дакота Джонсон / Associated Press

Дополнили такой вечерний аутфит легкая укладка, нежный макияж и босоножки с завязками. Из украшений Дакота выбрала длинные сережки.

Дакота Джонсон / Associated Press

Читайте также: В корсете и кожаных брюках: эффектная Дакота Джонсон на премьере фильма

Дакота Джонсон на красных дорожках (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку