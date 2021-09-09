В платье с перьями: немецкий фэшн-блогер в нежном образе блистала на красной дорожке

В платье с перьями: немецкий фэшн-блогер в нежном образе блистала на красной дорожке

В Венеции продолжается парад роскошных образов на кинофестивале.

Немецкая модель и фэшн-блогер - Леони Ханне вновь привлекла к себе внимание на Венецианском кинофестивале своим эффектным аутфитом на красной дорожке. Красотка блистала перед камерами в роскошном нежном наряде. На ней было голубое платье-бюстье фасона "русалка", расшитое фатином и украшенное камнями.

Леони Ханне / Getty Images

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Подол наряда и до колен был расшит перьями. А лиф инкрустированный сверкающимися камнями.

Волосы знаменитости были аккуратно уложены назад, на лице был нежный макияж со светло-голубыми тенями в уголках глаз. Шею Леони украсила бриллиантовым ожерельем, а уши – серьгами-кольцами.

В прошлый раз Ханне появилась на кинофестивале в золотом платье-бюстье, расшитом зеркальными деталями, со шлейфом. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стрйоные ноги.

Леони Ханне / Getty Images

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