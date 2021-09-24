В платье с перьями: роскошная Фрида Аасен на светском мероприятии в Монако

В платье с перьями: роскошная Фрида Аасен на светском мероприятии в Монако

Норвежская модель Фрида Аасен стала гостью на 5-м гала-концерте в Монте-Карло, организованном фондом князя Монако Альбера II.

На мероприятии Gala for the Global Ocean ("Гала-вечер во имя защиты океанов") также присутствовали деятели культуры, ученые, интеллектуалы, меценаты, предприниматели, инвесторы и суперзвезды.

Фрида выбрала для своего появления роскошное длинное вечернее платье с перьями и аппликацией из бисера от ливанского модельера Zuhair Murad. Дополнили наряд девушки крупные сережки в ушах и нежный макияж.

Фрида Аасен / Getty Images

Компанию на гала-концерте Фриде составил ее возлюбленный - итальянский миллионер Томи Чиабра.

Фрида Аасен и Томи Чиабра / Getty Images

Напомним, совсем недавно девушка обручилась. Бойфренд сделал Фриде предложение в Портофино на борту собственной роскошной яхты, которую устелили лепестками красных роз.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / Instagram Фриды Аасен

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