В платье с перьями тыквенного цвета: женственный образ Нади Мейхер

В платье с перьями тыквенного цвета: женственный образ Нади Мейхер

Артистка, экс-солистка "ВИА Гры" любит примерять красивые луки и демонстрировать их фолловерам.

Надя Мейхер опубликовала в Instagram снимки своего нового женственного образа.

Артистка позировала перед камерой в длинном оливковом платье с перьями тыквенного цвета. Линия плеч осталась открытой, что добавило ее аутфиту сексуальности.

Надя Мейхер / Instagram Нади Мейхер

Наряд Надя сочетала с темно-оранжевыми туфлями на высокой платформе и каблуке.

Волосы Мейхер распустила и сделала нежный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.

Надя Мейхер / Instagram Нади Мейхер

Знаменитость чувственно позировала, прикрыв на одном снимке глаза.

Надя продемонстрировала еще один эффектный образ. Она сочетала пальто цвета хаки с колготами в сетку и ботильонами в тон.

Надя Мейхер / Instagram Нади Мейхер

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