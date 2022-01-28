В платье с перьями тыквенного цвета: женственный образ Нади Мейхер

Артистка, экс-солистка "ВИА Гры" любит примерять красивые луки и демонстрировать их фолловерам.
Надя Мейхер опубликовала в Instagram снимки своего нового женственного образа.
Артистка позировала перед камерой в длинном оливковом платье с перьями тыквенного цвета. Линия плеч осталась открытой, что добавило ее аутфиту сексуальности.
Наряд Надя сочетала с темно-оранжевыми туфлями на высокой платформе и каблуке.
Волосы Мейхер распустила и сделала нежный макияж, подчеркнув глаза черным карандашом.
Знаменитость чувственно позировала, прикрыв на одном снимке глаза.
Надя продемонстрировала еще один эффектный образ. Она сочетала пальто цвета хаки с колготами в сетку и ботильонами в тон.
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