В платье с пикантным декольте и прозрачных мюлях: Хайди Клум приехала на шоу

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум выбрала эффектное платье для нового выхода на публику. На знаменитости было обтягивающее платье длины до колен, расшитое пайетками, с пикантным декольте, подчеркивающим пышную грудь Хайди, которое модель дополнила прозрачными мюлями на каблуках.

У Клум был выразительный макияж глаз, розовая помада на губах, бриллиантовые серьги в ушах, несколько золотых браслетов на запястьях и по несколько золотых колец на пальцах. А завершала образ стильная укладка, волосы Хайди были слегка накручены локонами и красиво уложены на один бок.

Хайди Клум / © Getty Images

А на днях Клум попала в объективы папарацци в Нью-Йорке в кокетливом аутфите продемонстрировала стройную фигуру. На ней в тот день было платье из денима, которое отлично подчеркивало формы модели.

