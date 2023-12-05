В платье с пикантным разрезом: Эшли Робертс блистала на церемонии Fashion Awards 2023

Американская певица, танцовщица и ведущая - Эшли Робертс - блистала на светской церемонии в Лондоне.

42-летняя звезда появилась на красной дорожке церемонии Fashion Awards 2023, в Королевском Альберт-Холле в британской столице.

Эшли надела в этот вечер зеленое макси-платье, расшитое пайетками из коллекции Georges Hobeika осень-зима 2023, обула черные босоножки на каблуках и отказалась от каких-либо украшений. У платья был верх без бретелек и высокий разрез с одной стороны, аж до бедра. Эшли игриво выставила ногу в сторону в "стиле Анджелины Джоли".

Эшли Робертс собрала волосы в прическу, сделала выразительный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула губы.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Напомним, сестры Спенсер, племянницы принцессы Дианы, также посетили эту светскую церемонию в Лондоне.

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