В платье с пикантным ажурным декольте: Кендалл Дженнер побывала на семейной вечеринке

27-летняя модель Кендалл Дженнер посетила семейную вечеринку в Лос-Анджелесе. Семья собралась, чтобы отпраздновать день рождения старшего сына Кортни Кардашьян и Скотта Дисика.

Мэйсону Дисику исполнилось 13 лет. По этому случаю его мать Кортни Кардашьян организовала шумную вечеринку в Catch Steak LA. Кендалл приехала на пати в черном макси платье с глубоким вырезом на ажурном декольте.

Звезда дополнила свой лук остроносыми туфлями на каблуках и маленькой сумкой, которую держала в руках.

На шее у модели сверкало тонкое драгоценное колье, на лице был макияж со стрелками, а волосы она собрала в гладкий хвост.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Снимками с вечеринки в Instagram Кендалл делиться не стала. Видимо решила, что семейное мероприятие должно остаться за закрытыми дверьми.

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