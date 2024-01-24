В платье с пикантным декольте: Деми Мур в эффектном образе пришла на премьеру сериала

Деми Мур в роскошном образе блистала на премьере сериала "Вражда: Капоте против Лебедей", который состоялся в Нью-Йорке.

На дорожку 61-летняя Деми Мур вышла в черно-белом полосатом платье Balmain с пикантным декольте, которое было расшито сверкающими пайетками и дополнила образ украшениями от Cartier – серьгами-висюльками, несколькими браслетами и кольцом на пальце.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Мур сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза и губы, а длинные черные волосы распустила и красиво уложила.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Лента "Вражда: Капоте против Лебедей" — второй сезон антологического телесериала "Вражда", созданного Райаном Мерфи, Джаффе Коэном и Майклом Замом для FX в 2017 году. Ожидается, что премьера первых двух серий нового сезона состоится 31 января 2024 года.

Молли Рингуолд, Деми Мур и Калиста Флокхарт / Фото: Associated Press

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, как Деми Мур произвела фурор золотым платьем с цветком на светском мероприятии. Она посетила гала-концерт Музея киноакадемии 2023, где состоялся сбор средств на музейные выставки и публичные программы. Выглядела актриса просто потрясающе.

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